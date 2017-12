Colorno, oltre 20 famiglie evacuate. Due ponti restano chiusi

A Colorno ci sono oltre 20 famiglie evacuate. Per quanto riguarda la viabilità, due ponti non possono essere riaperti, per il momento. Il ponte della piazza e quello della strada per Torrile restano chiusi. Michela Canova, sindaco di Colorno, fa il punto della situazione nell'intervista di Alberto Rugolotto (TgParma).

La Canova aggiunge: giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, dalle 8 alle 19, sarà aperto un ufficio in municipio affinché i cittadini danneggiati dovranno recarsi per dare una stima generale dei danni.