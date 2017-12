Torna la luce anche in zona Coenzo. Lentigione: strada ancora chiusa

Si continua a lavorare nelle zone colpite dall'alluvione. Vicino a Coenzo è tornata l'elettricità. A Lentigione questa mattina doveva essere riaperta la strada della Cisa (provinciale 62) ma ci sono ancora problemi e la strada resta chiusa al traffico ordinario. Passano soltanto gli autobus del servizio pubblico, sotto la sorveglianza della Protezione civile. I tecnici valuteranno la riapertura nelle prossime ore.

Intanto da oggi (mercoledì 20 dicembre) sono aperti due punti d'ascolto.

Scrive il sito del Comune di Brescello:

EMERGENZA LENTIGIONE

Dal giorno 20 dicembre 2017 continua l'apertura presso la Frazione di Lentigione (Centro Sociale di Via Salvemini) del Punto d'Ascolto per la cittadinanza, con il seguente orario, compresi giorni festivi:

- matt: 11.00 -14.00

- pom: 17.00 - 19.00

Il numero di telefono è: 0522/680214

Dal medesimo giorno è apoerto anche un Punto d'Ascolto presso il Municipio, in Piazza Matteotti, a Brescello, con il seguente orario:

- matt: 9.00 - 19.00, compresi i giorni festivi

Il numero di telefono è: 334/6206005

Per comunicazione via mail emergenzaenza@comune.brescello.re.it

In caso di variazioni su aperture e sedi verranno comunicate sui canali istituzionali