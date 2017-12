Giornata intensa per il vescovo di Parma, monsignor Solmi, dopo la messa di mezzanotte, celebrazione nel carcere di via Burla e poi alle 11 in duomo. Il messaggio di auguri del vescovo: "Il signore è venuto per tutti. E' venuto a portare la pace". Monsignor Solmi ricorda le persone che soffrono, "che sono in difficoltà". Infine: "Che sia un Natale buono anche per chi è stato costretto a lavorare: il Natale è di tutti, dobbiamo salvaguardare da un punto di vista sociale questa festa".