Sarà smaltita a Parma una parte dei rifiuti prodotti a Roma Video

La Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha fissato limiti rigidi sia sui tempi sia sulle quantità. Saranno i termovalorizzatori di Parma, Modena e Granarolo (Bologna), individuati d’intesa con gli amministratori locali, a smaltire non più di 15mila tonnellate complessive (5mila per ogni impianto) di rifiuti indifferenziati provenienti dalla Capitale.

Quantità che rientrano nelle capacità termiche già programmate per singoli impianti: vista la necessità espressa da Roma, smaltire 350 tonnellate giornaliere, l’impegno per l'Emilia-Romagna non supererà i 43 giorni pieni. In caso di giornate senza smaltimenti o con smaltimenti parziali, l’atto della Giunta fissa comunque in massimo 60 giorni effettivi l'impegno regionale a partire dal primo conferimento.

I costi e le modalità di pagamento saranno pattuiti tra i gestori degli impianti di partenza e di arrivo dei rifiuti, in linea con i costi emiliano-romagnoli. In più si dovrà pagare una «quota verde» aggiuntiva, che sarà versata ai Comuni di Parma da parte di Iren Ambiente e di Modena e Granarolo da parte di Hera Ambiente.

Il trasporto dei rifiuti sarà monitorato da Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, perchè avvenga nell’ambito delle norme vigenti.