Poche vocazioni: le domenicane chiudono l'attività scolastica Video

No, non è uno scherzo di cattivo gusto come qualche genitore e i dipendenti, in effetti, ha comunque sperato visti gli effetti che provoca. Una lettera, improvvisa per i più, in cui la congregazione della Beata Imelda, le domenicane, annuncia dal prossimo anno la chiusura dell'attività scolastica dalla scuola dell'infanzia, l'asilo Santa Rosa fino al liceo Porta, le Luigine. Il motivo? La mancanza di vocazioni, "l'esiguità delle nostre forze religiose per un ricambio nella gestione".