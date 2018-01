Leo Nucci entusiasma il Regio con il Rigoletto Video

Compirà 76 anni il 16 aprile prossimo, 50 dei quali li ha passati cantando in oltre 3100 recite d’opera sui palcoscenici di tutto il mondo: Leo Nucci, il baritono bolognese di Castiglione dei Pepoli, ha inaugurato ieri sera la stagione 2018 del Teatro Regio di Parma interpretando per la 533/a volta il ruolo di Rigoletto.

A vederlo, immerso nelle scene di Pier Luigi Samaritani, le stesse che lo videro protagonista nel 1987, quando questo allestimento debuttò proprio al Regio, l’entusiasmo col quale affronta il gobbo verdiano pare addirittura maggiore, padrone incontrastato della scena nella quale diventa una sorta di padre e di guida per tutti i suoi compagni di ventura.

Leo Nucci si è talmente calato nei panni di questo personaggio che ormai si fa fatica a capire quale dei due sia Rigoletto e quale l’artista in carne e ossa. Ne conosce ogni recondita emozione, da quelle iniziali di buffone chiamato a far ridere il suo Duca e i cortigiani, a quelle di padre amorevole e maledetto. Col teatro parmigiano Leo Nucci ha sempre avuto un rapporto privilegiato, vi ha cantato più di 100 volte soprattutto in ruoli verdiani, una trentina proprio in Rigoletto. Per questo il pubblico del Regio lo adora e per questo anche ieri lo ha accolto con ovazioni interminabili che hanno prodotto l’ormai consueto bis del finale secondo, «Si vendetta, tremenda vendetta».

Con Leo Nucci hanno cantato la soprano Jessica Nuccio, applauditissima anche lei nel ruolo di Gilda, il tenore Stefan Pop (Il Duca), il basso Giacomo Prestia (Sparafucile), il contralto Rossana Rinaldi (Maddalena), il basso Carlo Cigni (Conte di Monterone) e un folto gruppo di comprimari. Francesco Ivan Ciampa ha diretto l’Orchestra dell’Opera Italiana e il Coro del Regio preparato come di consueto da Martino Faggiani. Lo storico allestimento di Pier Luigi Samaritani (regia, scene e costumi), ancora attualissimo, è stato ripreso da Elisabetta Brusa. Repliche il 14, 16, 19, 20, 21 gennaio 2018.