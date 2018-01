Novità in casa Tep: arrivano tre nuovi autobus lunghi 10 e 12 metri

Tep ha presentato tre nuovi autobus, i primi di un lotto di 27 mezzi urbani ed extraurbani che arriveranno entro il mese di maggio. I tre "nuovi arrivati" sono due Scania Interlink lunghi 10 e 12 metri e un autobus Iveco Crossway di 12 metri: saranno in servizio entro poche settimane in provincia.



Si tratta di mezzi destinati ai lunghi viaggi. I due Scania hanno una capienza massima di 72 e 75 passeggeri, dei quali 53 e 45 con posto a sedere, mentre il bus Iveco è in grado di trasportare fino a 86 persone (di cui 46 sedute). Tutti questi mezzi sono dotati di pedana e postazione riservata per la salita e l’accoglienza di passeggeri con disabilità motorie in carrozzella. Le pedane in dotazione, due elettroniche e una a ribaltamento manuale, adatte a veicoli omologati per lunghi viaggi, aumentano sensibilmente le opportunità di mobilità per i passeggeri con difficoltà di deambulazione residenti sul territorio provinciale.



L’acquisto delle vetture ha richiesto un investimento complessivo pari di 569mila euro. Entro la fine del 2018 saranno acquistate e messe in servizio ulteriori 41 vetture, per un investimento complessivo di circa 5,6 milioni di euro.



Secondo il presidente di Tep Antonio Rizzi, “i nuovi bus, presto in servizio sulle strade del territorio comunale e provinciale rappresentano il primo passo per offrire ai nostri concittadini un servizio sempre più in linea con le loro aspettative, confortevole e sicuro che porti i nostri clienti a rinunciare volentieri all’auto privata per salire a bordo di un mezzo pubblico. È questa l’unica strada possibile per la crescita e lo sviluppo di Tep. Il numero dei passeggeri, in forte crescita nell’ultimo biennio, testimonia che stiamo andando decisamente in questa direzione”.