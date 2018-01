Alluvione 2014, chiusa l'indagine. Tra i 6 indagati c'è Pizzarotti

Il sindaco di Parma Federico Pizzarotti ha ricevuto l’avviso di fine indagine per l’inchiesta sull'alluvione del torrente Baganza del 2014, per il quale è indagato per disastro colposo in concorso con altre cinque persone.

La Procura di Parma, infatti, ha comunicato agli indagati la chiusura delle indagini per l’esondazione che, fortunatamente, non comportò vittime, ma che fece danni danni per oltre cento milioni. La notizia dell’apertura del fascicolo su Pizzarotti risale a giugno 2016. A quanto sembra, dunque, la Procura di Parma ha chiuso gli accertamenti notificando un avviso di chiusura indagine, atto che può precedere una richiesta di rinvio a giudizio.

Con il primo cittadino parmigiano risultano indagati anche l'allora comandante della Polizia Municipale Gaetano Noè, il direttore dell’agenzia di protezione civile dell’Emilia-Romagna Maurizio Mainetti, il segretario generale dell’autorità di bacino del fiume Po Francesco Puma, il responsabile della protezione civile della provincia di Parma Gabriele Alifraco e Claudio Pattini, funzionario del Comune di Parma.

Nel mirino del pm Paola Dal Monte l’assenza nel Comune di Parma di un piano di protezione civile aggiornato. Secondo la procura il sindaco avrebbe dovuto provvedere, visto che l’ultimo documento risaliva al 2007 e, in particolare, sarebbero mancate le specifiche azioni da intraprendere nella fasi di attenzione, prellarme e allarme.

A dare per primo la notizia della chiusura delle indagini è stato lo stesso Federico Pizzarotti che, con un post su Facebook, ha sottolineato come il ruolo del sindaco sia «l'unica categoria politica che ha sempre meno poteri, ma il massimo delle responsabilità. Nonostante tutto siamo persone, a volte sentiamo le dita puntate addosso, i giudizi facili, le lamentele per scaricare le proprie responsabilità su qualcuno. Ma andiamo sempre avanti: io continuerò a fare quello che ho sempre fatto nel rispetto e a tutela dei miei concittadini. Infine, con estrema chiarezza continuerò a tenere aggiornati i parmigiani sugli sviluppi della vicenda».

L’alluvione del 2014, ricorda Pizzarotti, è stato «un fatto drammatico che ci ha colpito nel profondo. Ma lo sapete: come comunità l’abbiamo affrontato e ci siamo rialzati. Tutti insieme, spalla a spalla».