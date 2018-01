Mezzi pubblici: nuove agevolazioni per i meno abbienti

Si chiama “Mi muovo insieme” e prevede agevolazioni per gli abbonamenti Tep per anziani, famiglie numerose, persone disabili e per alcune categorie di soggetti vulnerabili. Avere la possibilità di muoversi nel proprio Comune di residenza è uno degli elementi determinanti per favorire l’inclusione e impedire l’isolamento. E' la nuova iniziativa presentata da Comune di Parma e Tep. I dettagli nel servizio del TgParma.