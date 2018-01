A Sissa una messa per Arianna Rivara a un anno dal delitto di via Gibertini

Un anno fa Arianna Rivara fu uccisa dall'ex compagno Paolo Cocconi, che si suicidò, in via Gibertini. Domani a Sissa sarà celebrata una messa in ricordo di Arianna, alle 11, nella chiesa parrocchiale.

E la violenza sulle donne, anche a Parma, continua a far preoccupare: i numeri del Centro antiviolenza sono in crescita. I dettagli nel servizio del TgParma.