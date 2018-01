Nell'anniversario della sua morte, Verdi ricordato a Parma e a Busseto

Parma e Busseto hanno ricordato Giuseppe Verdi nel giorno della sua morte, avvenuta il 27 gennaio 1901.

Il Maestro è tornato protagonista al Regio con una cerimonia di fronte al busto che lo rappresenta nel foyer del teatro parmigiano. La cerimonia si è conclusa con le note del Và, pensiero, interpretato dal Coro del Teatro Regio di Parma e dalla Corale Giuseppe Verdi di Parma diretti da Andrea Chinaglia.

«E' sempre attuale per Parma ricordare Giuseppe Verdi - ha sottolineato l’assessore alla cultura Michele Guerra - Due giorni fa eravamo sempre qui, al Regio, per presentare i grandi nomi che caratterizzeranno il prossimo Festival Verdi. Verdi è sempre di più radicato nella nostra quotidianità, basti pensare alla notizia del carteggio che il ministro Franceschini ha decidere di portare nella nostra città».

Il grande compositore sarà ricordato anche nel suo paese natale, Busseto dove in serata si terrà un concerto in suo marito mentre domani, per tutto il giorno, saranno aperte al pubblico le stanze private di Villa Sant'Agata, residenza di Giuseppe Verdi. Guarda il servizio del Tg Parma.