"Educare alle differenze": i progetti per i bambini delle elementari

Il progetto “Educare alle differenze” è rivolto alle scuole del primo ciclo; si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a riconoscere e rispettare le differenze, a valorizzare l’unicità e la diversità, a superare gli stereotipi e i pregiudizi che condizionano i rapporti di genere e loro rappresentazioni.

“Il senso di “Educare alle differenze” - ha spiegato Ines Seletti, assessore a Educazione e inclusione – è quello di insegnare a ragazze e ragazzi a vedere le differenze come un arricchimento personale. Le differenze possono essere di genere, di razza e di cultura e bisogna imparae a rispettarle, per combattere l'intolleranza. Quest'anno il progetto si concentrerà sulle differenze di genere e si volge grazie alla collaborazione con i Teatri di Parma e con il Servizio Educativo del Complesso Monumentale della Pilotta”.

Per arrivare a riconoscere il valore delle differenze e a sviluppare la comprensione e l’accettazione dell’altro, verranno utilizzati i linguaggi del teatro e dell’arte figurativa, grazie alla collaborazione con alcune importanti realtà culturali del territorio, che metteranno a disposizione la propria esperienza e professionalità.

La realizzazione di Educare alle differenze sarà seguita da una rete di Teatri di Parma (ZonaFranca, Teatro del Cerchio, Teatro delle Briciole, Europa Teatri, Teatro Lenz Rifrazioni, Teatro del Tempo) e il Servizio Educativo del Complesso Monumentale della Pilotta.

Quest’anno parteciperanno a Educare alle Differenze circa 830 ragazzi (33 classi) di 8 scuole primarie (Adorni, Albertelli, Anna Frank, Don Milani, Maria Luigia, Micheli, Racagni, Sanvitale) e 7 scuole secondarie di primo grado (Ferrari, Parmigianino, Puccini, Salvo D’Acquisto, Verdi, Vicini)

Il progetto, che si svolge da gennaio a maggio, è articolato in una serie di Laboratori Teatrali e Laboratori Museali e prevede due momenti conclusivi di restituzione alla cittadinanza del percorso fatto dalle classi

I laboratori teatrali - I ragazzi vengono coinvolti in un percorso di avvicinamento al linguaggio del teatro, con costruzioni di storie, musica, ritmo, danza, con improvvisazioni per stimolare la consapevolezza del proprio corpo e della propria voce nello spazio. In questo modo si impara a migliorare le proprie capacità di ascolto, confronto, ad avere maggior fiducia e sicurezza in sé, a riappropriarsi della spontaneità e creatività, a lavorare in gruppo. Durante i laboratori, attraverso la scrittura creativa, i ragazzi elaborano un testo per la messa in scena finale.

I laboratori Museali - Vengono realizzati percorsi guidati,condotti da esperti in didattica museale, che, insieme ai ragazzi, esploreranno il tema della differenza, utilizzando gli spunti offerti da alcune delle opere esposte in Galleria Nazionale e negli altri -Istituti che costituiscono il Complesso monumentale della Pilotta. Le classi saranno accompagnate lungo un itinerario coinvolgente e interattivo alla scoperta dei modi di rappresentare il maschile e il femminile in opere di periodi storici diversi.

Le tematiche dei percorsi:

Il ritratto e la rappresentazione della figura umana, maschile e femminile: la rappresentazione artistica del maschile e del femminile nel corso dei secoli come espressione di genere ma anche della personalità, del ruolo sociale e del contesto culturale in cui si colloca il personaggio raffigurato

Racconti in pittura: storie di eroi ed eroine e altri personaggi. Simbologia e rappresentazione del maschile e del femminile nelle figure eroiche e mitologiche

I colori: storia, utilizzo, simbologia. L’analisi dei colori, della loro preparazione, del loro significato simbolico ed espressivo, come linguaggio per comunicare emozioni e contenuti sociali e culturali nelle varie epoche dell’arte figurativa fino ad oggi



EVENTI FINALI

Il 18-19-20 aprile 2018 è prevista una messa in scena dei lavori delle classi partecipanti ai laboratori teatrali presso il “Teatro al Parco”, a cui saranno invitati scuole, docenti, genitori,

il 5 maggio 2018 è programmata una “Camminata per educare alle differenze”, che si svolgerà su un circuito del centro cittadino in cui saranno coinvolti tutti gli alunni delle scuole che hanno partecipato al progetto