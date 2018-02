Il ministro Orlando a Parma: "Il carcere di via Burla non è un'emergenza" Video

“In queste elezioni non ci giochiamo solo il governo, ma anche il grado di civiltà del nostro Paese e la sua collocazione internazionale”. L’ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando, candidato del Pd alla Camera nel collegio plurinominale di Parma, intervenendo a un incontro questo pomeriggio in città. Orlando ha ricordato come il governo uscente abbia “ridato credibilità all’Italia” e ha attaccato la campagna del centrodestra, denunciando come “mistificazione” il tentativo di creare insicurezza fra la gente in relazione alla presenza di stranieri. E sul drammatico episodio di Macerata ha detto: “No al giustificazionismo”. Poi ha parlato del carcere di Parma: “In arrivo nuove forze di polizia ma – dice - la struttura non è in emergenza”