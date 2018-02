Ergastolo per Alessio Turco. La difesa annuncia il ricorso in Appello Video

Ancora in primo piano il duplice omicidio di Gabriela Altamirano e Luca Manici e la pena massima inlflitta al giovane. Il giudice lo ha riconosciuto responsabile del massacro all'Angelica Vip Club, assieme al padre Samuele, suicida in carcere. Proprio in queste ore sono stati depositati i risultati dell'autopsia sul corpo del detenuto.