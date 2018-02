Parma capitale della cultura: "L'Ospedale vecchio è il progetto pilota"

"Puntiamo su tutti i 32 progetti scritti dalle persone che ci sono state vicine ma il più simbolico è quello dell'Ospedale vecchio. E' il cantiere-pilota" verso il 2020. Lo ha detto l'assessore alla Cultura Michele Guerra commentando assieme al sindaco Federico Pizzarotti, negli studi di TvParma, l'assegnazione del ruolo di Capitale italiana della cultura 2020.

Parma otterrà un milione di euro dal ministero dei Beni culturali per realizzare i progetti preparati in occasione della candidatura ma, sottolinea Pizzarotti nell'intervista in diretta, in futuro altri ne arriveranno. Tra l'altro il sindaco è stato invitato dalla Regione, che potrà collaborare. "Mancano all'appello tante imprese che adesso vorranno fare la loro parte perché la chiave sarà la visibilità della città in quel momento", aggiunge.

Guerra si dice affezionato a tutti i progetti ma l'Ospedale vecchio è quello più simbolico perché "siamo partiti dall'idea che bisognasse osservare la città e capire da dove potevano venire le novità". Capire cosa può esserci nel 2020 che non c'è oggi. "L'Ospedale vecchio è non solo un luogo simbolico e preziosissimo per Parma ma sta in quartiere su cui l'azione culturale deve insistere sempre di più. E' un luogo in cui sperimenteremo una innovazione tecnologica molto forte. Diventerà una galleria che racconterà una storia di Parma che non si vede all'esterno: una storia che sta negli archivi", in una forma "che lega passato e futuro" secondo il fil rouge della riflessione sul tempo.

Parma Capitale della cultura: ecco tutti i progetti per "battere il tempo"