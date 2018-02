"L'infiltrazione delle cosche rischia di mettere ko le azienda sane e oneste", lo dicono in due lettere arrivate alla Gazzetta Gia e Cisl. E l'allarme sulla presenza della 'Ndrangheta è tra le notizie principali che si potranno leggere domani sulla Gazzetta di Parma, come annunicato dal direttore Michele Brambilla. Che ha poi citato anche la presentazione in Consiglio comunale del bilancio preventivo del 2018, il protocollo di terapia post infarto sviluppato da due medici parmigiani e diventato prassi internazionale. E poi gli aggiornamenti sul caso Laminam a Borgotaro.