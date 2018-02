La neve potrebbe tornare anche in città con il ciclone artico Buran

Allerta meteo, dal mezzogiorno di oggi (24 febbraio) fino alla mezzanotte di lunedì 26 per criticità idraulica e temporali e per criticità marino-costiera, in Emilia-Romagna. E' quanto stabilito dalla Protezione civile regionale e dall'Arpae. In particolare si registra un’allerta con codice arancione per lo stato del mare sulla costa romagnola e ferrarese e con codice giallo per criticità idraulica nelle stesse zone; per criticità idrogeologica sulle coste e sull'Appennino romagnolo e per temperature estreme e pioggia che gela su tutto il territorio regionale.

Lucchi: "A Berceto temperature fino a - 15°. Scuole chiuse lunedì" (tutti i dettagli)

Nella serata di oggi è previsto un aumento della ventilazione da Nord-Est sul mare e sul settore costiero. Previste condizioni di mare agitato al largo dalle ore serali con altezza dell’onda compresa tra 3,3 e 4 metri. Dalle ore notturne ad iniziare dal settore appenninico, potranno verificarsi locali deboli nevicate. Nella giornata di domani si prevedono deboli precipitazioni sparse, nevose anche in pianura al mattino che dalle ore pomeridiane tenderanno ad attenuarsi interessando solo il settore appenninico. Le temperature medie risulteranno sotto lo zero sia sulla parte di pianura che sui rilievi con possibilità di gelate diffuse.

Possibili disagi anche in autostrada

Video: la neve dà tregua in Appennino ma restano i rischi legati a ghiaccio e gelo