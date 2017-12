Venti milioni di clic. Non è Belen. Non è la modella (social) sexy di turno. E' semplicemente una mamma sudafrciana a sbaragliare i clic della settimana (e anche di più). Caryn Chelin Morris, per cercare di non svegliare il figlioletto appena addromentato (impresa): prima si distende a terra, in posizione supina, poi si trascina lentamente e senza fare rumori lungo il pavimento fino ad uscire dalla porta. Il marito, Tyrone Morris, ha pubblicato il video su Facebook, e ci scherza pure sopra: «L'esercito sudafricana mi sta chiedendo di te perché vuole un addestramento su questo crawl inverso da leopardo!».