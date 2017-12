A giudicare dal video, non pareva esserci ombra di dubbio: Mercedesz Henger, figlia dell'ex attrice porno Eva Henger, invitava i pubblico, in modo ammiccante, a guardare il suo primo filmino hard. Eva Henger non lo accetta, picchia l'uomo che le mostra il filmato e se ne va... Ma era tutto uno scherzo, organizzato da "Le Iene" con la complicità di Mercedesz. Uno scherzo diventato virale.

Guarda il video completo