05) Nuda in giro per Bologna: individuata e super-multa

Per una giornata i video e le foto hanno fatto il giro del web. Incredibile e inevitabile nell'era dei social. Tra l'incedulità, lo sdegno e le risate, nel centro di Bologna si è vista una giovane girare completamente nuda, solo con una borsetta. La ragazza è stata vista attraversare la strada davanti alla stazione, ma anche nelle zone Mascarella e San Donato. Non è chiaro se si sia trattato di uno scherzo, un gioco o di un’attività promozionale, intanto lei è stata individuata e multata con 3.300 euro per atti contrari alla pubblica decenza. Si tratta di una 26enne originaria di Aosta, avvicinata e fermata dalla Polizia ferroviaria in viale Pietramellara. Non è residente a Bologna ma era qui di passaggio, in visita da amici. Perchè era nuda? «Volevo vincere la paura che provavo quando mi sentivo osservata».