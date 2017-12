03) Il primo punto del Benevento? Al 95', per un gol (al Milan) del portiere Video

Boato a San Siro al pareggio del Benevento contro il Milan: i 50 mila che sugli spalti aspettano Inter-Chievo festeggiato il primo punto dei sanniti contro i rivali storici di Milano. Non un gesto di grande sportività ma tutto rientra nelle tradizionali schermaglie tra Milan e Inter. Esordio amaro per Gattuso sulla panchina rossonera con il suo Milan beffato da Brignoli che ha segnato il gol del 2-2 al 95'.

«Sarebbe poco onesto e egoistico parlare solo di me. Sono felice non per me, ma per la gente, la società, il presidente che non ha mai detto una parola fuori posto. La gente sta vivendo un sogno e forse lo aspettava migliore di questo». Pensa al Benevento Alberto Brignoli, il portiere-eroe che di testa ha regalato il pari col Milan e il primo storico punto in A. «Sarà difficilissimo, ma arriveremo all’ultima partita a giocarcela a testa alta» ha detto il portiere goleador a Sky Sport.