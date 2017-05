In viale Martiri della Libertà, all’altezza dell'incrocio con via XXII Luglio e in corrispondenza del sottopassaggio pedonale, è in funzione da ieri il nuovo semaforo a chiamata per l’attraversamento di pedoni e biciclette. Da subito, il nuovo semaforo a chiamata è stato utilizzato da pedoni e biciclette e gli automobilisti in transito si sono regolarmente fermati non appena si è accesa la luce rossa. La realizzazione dell'impianto ha sollevato grandi discussioni fra sostenitori e contrari.