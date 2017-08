Jessica, il nuovo romanzo e la vita da strajè: "Torno in Francia con 15 chili di Parmigiano..."

Jessica Busi (ora Jessica Chopin, dopo il matrimonio in Francia) è tornata a Pessola di Varsi, terra cui è molto legata, dove ha presentato in anteprima "E se smettessi di sognare...", il suo secondo romanzo dopo "A chi farà il primo passo" del 2011.

Un romanzo che parla delle donne, della loro forza di fronte ai problemi quotidiani, con un messaggio: non lasciarsi abbattere.

Nella video-intervista di Andrea Violi, Jessica spiega com'è nato questo suo nuovo romanzo (uscito in francese nel 2015 e ora in traduzione italiana) e come affronta la vita quotidiana una famiglia italo-francese... Compresa la maxi-spesa quando torna nel Parmense. Il Parmigiano? "Almeno 15 chili...".