Fan di Vasco anche al Polo Sud... Cantano a - 80°

Anche dall’altra parte del mondo i fan di Vasco Rossi sono in attesa del concerto al Modena Park. Sulla sua pagina Facebook il Blasco ha pubblicato il video messaggio di un gruppo di ragazzi in missione in Antartide. «EsclusivaMondiale... Da una base Italo-Francese ("Concordia Station") in Antartide, nel pieno Polo Sud, isolato da qualsiasi forma vivente, 12 ragazzi sono riusciti a realizzare un video di saluto dal tetto della loro base ad una temperatura di - 80 proprio per questo evento record. Faranno festa con noi seguendoci virtualmente dall’altra parte del mondo!». I ragazzi nel loro messaggio hanno anche intonato il brano «Siamo Soli».