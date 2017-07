La parodia sui trentenni che spopola sul web

Trentenni che perdono i capelli e non hanno più il fisico per giocare a calcetto, sbadigliano dopo cena e vivono ancora a casa di mamma e papà. Cinquantenni imbranati sul web, tra notizie di Lercio considerate vere, post di indignazione contro la kasta e una valanga di gattini, cuori glitterati e tazze di caffè. Ecco l'epoca di quelli che non vogliono crescere più. E di chi cerca, disperatamente, di sembrare ancora giovane. Lo raccontano con pungente ironia Marco e Fabiano, nella nuova parodia sulle note de L'Esercito del Selfie di Takagi & Ketra ft. Arisa e Lorenzo Fragola.

Il pezzo è stato lanciato sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la finalissima dell'Ariston Comic Selfie dove la coppia di autori comici si è aggiudicata il primo premio del web per la sezione parody.