Criminale dell'ex Jugoslavia beve veleno in aula e muore

I giudici del tribunale dell’Onu per i crimini di guerra nell’ex Jugoslavia hanno sospeso un’udienza dopo che uno degli imputati ha bevuto un liquido da una bottiglietta ed è morto. Autore del gesto è Slobodan Praljak, un ex comandante delle forze croato-bosniache in Bosnia nella guerra del 1992-95. «Non sono un criminale di guerra», ha urlato prima di bere dalla bottiglietta, dopo che i giudici avevano confermato in appello la sentenza a suo carico di 20 anni di carcere. Praljak si era visto confermare in appello una condanna a 20 anni.