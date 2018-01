Un gruppo di alligatori resta intrappolato nel ghiaccio. Ma riescono a sopravvivere. Un video ci mostra come: gli alligatori si "lasciano congelare". Tengono il muso fuori dal ghiaccio per respirare e rallentano il metabolismo, così sono infatti in grado di abbassare la temperatura corporea: quando il ghiaccio si scioglierà, gli alligatori inizieranno a termoregolarsi. Il video è stato girato in un parco della Carolina del Nord, a Ocean Isle Beach.