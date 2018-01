Nuda nella fontana di piazza Navona

Ci risiamo. E con gli smartphone non si scappa. I social, poi, fanno tutto il resto. Questa volta, teatro del bagno a luci rosse non è la fontana di Trevi (più celebre per queste performance) ma la fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona. La protagonista è una "lei", e in questo caso per il bagno invernale la donna si è completamente spogliata nuda. Il video (girato qualche giorno fa) mostra lei che si avvicina alla fontana, si spoglia dopo essersi chinata e, quasi, baciato il marmo poi si tuffa. Tra i commenti (pesanti e non molto gentili), le risate e l'incredulità anche di alcuni turisti cinesi, la 33 di origine senese e senza fissa dimora nuota e accarezza il marmo. La donna è stata denunciata e multata.