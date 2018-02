Per giorni hanno terrorizzato gli ospiti di una crociera, la Carnival Legend. Non sono una banda, ma una famiglia intera, i Barkho, in nove. Loro sono australiani, ma nel festival dei luoghi comuni vengono abbinati allo stereotipo del clan e quindi qualcuno li ha definiti "big italian family". Alla fine sono sono stati cacciati dopo una violenta rissa tra loro e i membri della sicurezza. La polizia indaga, perchè ci sono anche accuse verso la security di comportamenti violenti.