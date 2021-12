La gara contro l’Alessandria ha rappresentato per il Parma, contrariamente a quanto si potesse pensare a inizio campionato, uno scontro salvezza. Questa sera, all’interno del nuovo appuntamento con «Bar Sport», in onda su «12 Tv Parma» con inizio alle ore 21, si analizzerà dettagliatamente quanto successo ieri al “Moccagatta” e si cercherà di capire meglio quale futuro attende la formazione di Iachini, chiamata ad un girone di ritorno di forsennata rincorsa. Insieme a Carlo Chiesa e Agata Magni, saranno ospiti in studio il parmigianissimo ex portiere, fra le altre, di Inter, Napoli e Sampdoria, Luca Mondini, il responsabile della Redazione Sportiva della «Gazzetta di Parma» Carlo Brugnoli e il Presidente del “Parma Club Fidenza” Maurizio Marchinetti. Inoltre, in videocollegamento, ci sarà modo di ripercorre le vicende calcistiche e non di Faustino “Tino” Asprilla, funambolo colombiano del Parma anni ‘90, ancora tanto amato dalla tifoseria crociata, insieme al giornalista della Redazione Sportiva di «Pnews Mediaset» Enzo Palladini, autore del libro di recente pubblicazione “Il pallone ai tempi di Asprilla”. Uno spazio corposo troveranno anche le vicende di mercato, pronto ad aprire i suoi battenti nel prossimo gennaio, ma che già tiene banco nei pensieri e nei desideri dei tifosi che, come di consueto, potranno intervenire in trasmissione con le loro domande, proponendo ulteriori spunti di discussione attraverso i messaggi WhatsApp che vorranno inviare al numero 333-9200170.

12Tv Parma ore 21