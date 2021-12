Puntata tutta da seguire quella di questa sera di Calcio e Calcio. La trasmissione a cura di Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini torna questa sera alle ore 21,00 con ospiti Sandro Piovani della Gazzetta di Parma ed il super tifoso Paolo Conti.

In più tanti collegamenti esterni, a partire da quello di tradizione con il mondo social a cura di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00