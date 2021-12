Si ferma il campionato di serie B, ma non il consueto appuntamento del lunedì sera con «Bar Sport» su 12 Tv Parma. Inizio regolarmente fissato per stasera alle 21 per una puntata non più imperniata esclusivamente su risultati, scelte tattiche o prestazioni, ma prevalentemente dedicata ad argomenti che coinvolgono direttamente il Parma calcio al di fuori del campo da gioco. Tema clou della serata sarà l’interruzione anticipata del campionato imposta dalla Lega di serie B in virtù dell’aumento dei contagi all’interno delle squadre, e di come questa lunga sosta condizionerà il prosieguo della stagione crociata.

Si cercherà inoltre di fare chiarezza sul tortuoso cammino verso l’approvazione della costruzione del nuovo Tardini, che ha compiuto un ulteriore passo avanti pochi giorni fa, e sull’addio di Jaap Kalma, all’interno di una società che continua senza sosta il proprio processo di riorganizzazione interna, fra squadra e dirigenza. Fra gli ospiti della puntata, come sempre accolti dai “padroni di casa” Caro Chiesa ed Agata Magni, ci saranno Romeo Azzali e Francesco Monaco, con i quali si cercherà di capire quali saranno le mosse in chiave mercato della società crociata, bisognosa di un restyling corposo, come già anticipato da mister Iachini nell’ultima conferenza stampa.

Infine la rubrica “Il Migliore in Campo” che verrà sostituita con l’elezione del goal più bello di questa prima parte di stagione, votazione alla quale anche i telespettatori potranno partecipare inviando messagi WhatsApp al numero 333-9200170.