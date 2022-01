Il mercato è entrato nel vivo, dopo il colpo Filippo Costa, quali saranno le prossime mosse del Parma? Quando arriveranno i rinforzi auspicati da Beppe Iachini? La classifica dei crociati chiede interventi urgenti e il club crociato sta correndo ai ripari, nonostante l’aumento dei contagi rallenti gli affari di tutti i club. Per cercare qualche risposta questa sera su 12 Tv Parma torna "Calciomercato" , la trasmissione condotta da Marco Balestrazzi e realizzata in collaborazione con la redazione sportiva. Si parte alle 21: oltre ai collegamenti in diretta con esperti di mercato e opinionisti, in studio ci saranno i giornalisti Francesco Monaco, Carlo Chiesa e Gianni Barone. In collegamento anche un ospite d’eccezione: il portiere crociato Simone Colombi. Come sempre i telespettatori potranno interagire inviando messaggi sms e whatsapp al numero 3339200170 ma non solo: “Calciomercato” riproporrà anche la “segreteria dei tifosi”. Fino alle 20 sarà possibile spedire messaggi vocali (sempre al 3339200170, via whatsapp) che verranno raccolti e proposti a ruota libera nel corso della serata. Pareri, commenti, consigli di mercato, lamentele o incoraggiamenti alla squadra: una possibilità in più per ascoltare la voce di chi in questo periodo non può farla sentire allo stadio per le nuove restrizioni decise dal governo.

