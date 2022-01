Il palinsesto sportivo post natalizio di 12 Tv Parma si arricchisce ulteriormente con il ritorno del classico appuntamento del lunedì seracon Bar Sport, regolarmente in onda nonostante il rinvio della sfida contro il Crotone, e con diversi argomenti e qualche interessante novità.

Si parlerà in studio di un campionato condizionato dalla pandemia, di quanto una sosta più lunga del previsto potrà influire sul torneo dei ragazzi di Iachini, del progetto relativo al nuovo Tardini, ma soprattutto di mercato, ormai entrato nella sua fase più calda e che vede la società crociata ancora attiva nel piazzare gli ultimi colpi fondamentali per la rincorsa alla promozione.

Ospiti della puntata, come sempre condotta da Carlo Chiesa, saranno Marco Bosi, Vicesindaco di Parma e Assessore allo Sport, Gianluca Zurlini giornalista della Gazzetta di Parma, Alessandro Squeri di Parma Partecipazioni Calcistiche e Antonio Cervi, ex crociato e opinionista Tv, oltre ad altri ospiti in collegamento video.

La grande novità che caratterizzerà questa seconda parte della stagione della trasmissione sarà il collegamento esterno, che in questa prima occasione verrà effettuato dalla sede del Centro Coordinamento dei Parma Clubs, alla presenza del Presidente Angelo Manfredini ed altri ospiti, al microfono del giornalista di 12 Tv Parma Alberto Dallatana.

Ciò che rimane invece una costante di Bar Sport, il cui inizio è previsto come di consueto alle ore 21, è il coinvolgimento dei tifosi crociati e di tutti i telespettatori liberi di intervenire alla discussione in studio con i loro messaggi whatsapp da inviare al numero 333/9200170.

12Tv Parma, lunedì ore 21