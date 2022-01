Il Parma recupera la sfida con il Crotone e l'obiettivo è tornare alla vittoria. Di questo si parlerà questa sera alle ore 21 a 12 Tv Parma con una nuova puntata di "Calcio e calcio". Con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci saranno questa sera il match analyst Patrick Fava e il super tifoso-cantante Christian Palazzi. In più le consuete incursioni social di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00