“Tebaldi 100” - Cent’anni dalla nascita di “Voce d'Angelo”

Il 1° febbraio 1922 nasceva Renata Tebaldi “Voce d’Angelo” come l’avrebbe ribattezzata Arturo Toscanini. Per celebrare i cent’anni della nascita, Gazzetta di Parma ha realizzato un inserto “Tebaldi 100” in edicola martedì 1° febbraio all’interno del quotidiano, con articoli e foto per raccontare Renata con testimonianze d’eccezione , da Riccardo Muti a Placido Domingo, da Cecilia Gadia a Zubin Mehta. “Tebaldi 100” è anche il titolo della trasmissione che 12Tv Parma propone venerdì 28 gennaio alle ore 21,00. Interverranno il tenore Francesco Meli, Giovanna Colombo , presidentessa della Renata Tebaldi Fondazione Museo, Roberto Campari, docente di Storia e critica del cinema, Cristina Bersanelli , presidentessa di Parma Lirica e autrice di libri ,tra cui uno dedicato alla Tebaldi. Sarà l’occasione per riascoltare Renata , la sua “Voce d’Angelo” e riscoprirla nei filmati d’archivio della nostra emittente. Per far riscoprire Renata, 12Tv Parma venerdì 4 febbraio alle 21,00 riproporrà anche “Renata Tebaldi, la donna ,l’artista, il mito” il documentario di Mauro Biondini.