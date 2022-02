Lo “Speciale Europa” nella dodicesima puntata di Assemblea On E-R

Nel settimanale di informazione “Assemblea On E-R”, in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,40 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45, l’approfondimento dei principali temi che arrivano in commissione o in Aula e gli atti che presentano i consiglieri

In questa dodicesima puntata parleremo di Europa e del ruolo attivo che possono avere i cittadini e le istituzioni dell’Emilia-Romagna. Il Parlamento europeo e la Commissione europea, insieme ai Paesi membri, stanno infatti promuovendo la più ampia consultazione pubblica, che ci sia mai stata, sui temi cruciali per il futuro dell’Unione: La conferenza sul futuro dell’Europa. Ne abbiamo parlato con Carlo Corazza, capo ufficio in Italia del Parlamento Europeo e Massimo Gaudina della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.Nella puntata anche un focus sul Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo. In base ai documenti di programmazione approvati dall’Aula circa un terzo dell’ammontare del Fesr, 303 Milioni di euro, è destinato alla lotta al cambiamento climatico con azioni rivolte alla sostenibilità e alla decarbonizzazione, mentre 530 milioni sono per innovazione ricerca e competitività. L’obiettivo è ridurre le diseguaglianze economiche, sociali, di genere, generazionali e territoriali. Il fondo di sociale europeo riserva invece circa il 50% delle risorse, e cioè 502 milioni di euro, al lavoro e, in particolare, all’occupazione giovanile. Infine, l’approfondimento sulle attività dello Europe direct dell’Emilia-Romagna, uno dei centri di informazione presenti nei Paesi membri e promossi dalla Commissione Europea.