Assemblea OnER

I lavori delle commissioni assembleari su temi come l’inclusione sociale, il lavoro e la parità. Sono i temi al centro della 14^ puntata di Assemblea On ER, il settimanale di informazione dell’Assemblea legislativa dedicato alle attività dei consiglieri in Aula e nelle commissioni, in onda sull’emittente televisiva 12Tv Parma ogni mercoledì alle ore 18,40 con repliche il giovedì alle 8,00 ed alle 13,25 e sabato alle 22,50 e sull’emittente radiofonica Radio Parma sempre al mercoledì’ alle 15,45 con repliche al sabato alle ore 11,45 e domenica alle 8,50 e 13,45. La puntata si concentra sull’audizione, in commissione Politiche per la salute, delle associazioni delle persone sorde: un’occasione per fare il punto sulle esigenze, evidenziate anche dalla pandemia, sui progetti realizzati e su quelli che riguardano l’accesso alla cultura, nei teatri e nei musei, ad esempio con servizi di sottotitolazione. In commissione Parità, inoltre, si è discusso il tema della comunicazione in ottica di genere con la sociolinguista Vera Gheno, la docente di Semiotica all’Università di Bologna Giovanna Cosenza e la docente di Economia del lavoro all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Tindara Addabbo. Per concludere, interrogazioni e atti presentati dai consiglieri sulla crisi dell’Ortofrutticola a Marradi e sui temi ambientali, della biodiversità e degli ecosistemi.

