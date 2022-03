Sono giorni caldi sul fronte pre elettorale. Restano alcuni nodi da sciogliere sia nel centro-destra che nel centro-sinistra quando mancano meno di tre mesi alle elezioni che dovranno proclamare il nuovo sindaco di Parma. Nel frattempo arriva un altro candidato alla carica di sindaco e cioè l’ex Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Parma Giampaolo Lavagetto, che stasera sarà tra gli ospiti di «Parma Europa». Nel programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma, interverranno anche il segretario cittadino del Partito Democratico Michele Vanolli, il consigliere regionale della Lega Emiliano Occhi oltre al docente e sociologo Giorgio Triani.

Nel collegamento esterno, condotto dal giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, parleranno i giovani dell’Associazione politica “Missione Parma”, che non si presenteranno alle elezioni ma che hanno creato un laboratorio in grado di far riscoprire ai giovani l’interesse per la politica e per la propria città.

Nell’anteprima di «Parma Europa» è prevista invece un’intervista in studio con Luigi Iannacone, presidente di Seirs Croce Gialla Parma, Associazione anch’essa in prima linea per fornrie aiuti alle popolazioni dell’Ucraina.

L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta dalle 21, su 12 Tv Parma. E' possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming e rivederla on-demand su www.12tvparma.it