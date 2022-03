Calcio&Calcio

In attesa del big match con il Lecce di sabato torna questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma "Calcio e calcio". In studio con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci sarà il presidente del comitato regionale Emilia-Romagna della Figc Simone Alberici. Con loro ritornerà in studio anche il supertifoso Stefano Frigeri e, in collegamento, Vincenzo Pincolini. Spazio anche ai social crociati con Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.

12Tv Parma ore 21,00