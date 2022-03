Ritorna questa sera su 12 Tv Parma, nella sua collocazione tradizionale del lunedì con inizio alle ore 21, l’appuntamento con «Bar Sport» e con i commenti relativi all’incontro Parma-Lecce di sabato scorso. La prova convincente dei crociati contro una delle più autorevoli candidate alla promozione nella massima serie avrà appagato i tifosi gialloblù, o avrà contribuito ad alimentare i rimpianti per un torneo che avrebbe avuto un esito diverso se maggiormente caratterizzato da prestazioni positive come quella di sabato?

Carlo Chiesa e i suoi ospiti cercheranno di scoprirlo, analizzando anche altri temi proposti dalla gara e non solo: la costante crescita della squadra nel gioco e nell’atteggiamento, l’ormai costante e redditizio impiego di giocatori giovani nati negli anni 2000 e le novità scaturite in settimana relativamente al progetto del nuovo stadio. In studio, oltre alla presenza abituale di Marco Balestrazzi, autore della radiocronaca di Parma-Lecce andata in onda in esclusiva su Radio Parma sabato scorso, saranno presenti il giornalista della «Gazzetta di Parma» Sandro Piovani, da sempre narratore delle vicende crociate, l’opinionista ed esperto di calcio Luca Romenghi e il super tifoso crociato Christian Palazzi, volto conosciuto tramite i social con le sue azzeccatissime parodie canore sulle vicende del Parma.

Altri contributi verranno raccolti grazie ai collegamenti video, fra cui quello dell’apprezzatissimo allenatore di «Bar Sport» Romeo Azzali e, come di consueto, attraverso l’intervento in diretta dei telespettatori, che potranno inviare messaggi whatsapp al numero 333-9200170 per interagire con gli ospiti presenti e proporre nuovi temi di discussione.