Questa sera a Check Up si parla di malattie infiammatorie alla mano

Noduli della mano: dal Dupuytren alle malattie infiammatorie croniche, è il titolo della nuova puntata di “Check Up Salute e Benessere” in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma a cura di Francesca Strozzi.

La mano e’ un complesso sistema di ossa, articolazioni sinoviali, tendini, aponeurosi(sottile foglietto di tessuto connettivo e collagene) e guaine che consentono la forza prensile, l’attività lavorativa e le connessioni interpersonali. Le malattie della mano possono interessare tutte queste strutture anatomiche.

Durante la trasmissione si tratterà in particolare della presenza di formazioni nodulari o deformità artro-tendinee che vengono a compromettere l’attività funzionale di tutta la mano. Il primo sintomo, ad esempio, della contrattura di Dupuytren è generalmente la comparsa di un nodulo sul palmo (più spesso in corrispondenza del medio o dell’anulare). I noduli possono inizialmente provocare un senso di fastidio ma raramente dolore, poi possono estendersi e allungarsi formando un cordone che può portare gradualmente le dita a piegarsi, con impossibilità ad estenderle. Anche se noduli e cordoni non sono dolorosi, portando progressivamente le dita in flessione, causando difficoltà ad eseguire movimenti semplici come infilare le mani in tasca, indossare i guanti, stringere la mano e lavarsi il volto. Nel corso della puntata si parlerà anche della terapia chirurgica del Dupuytren.

La presenza di noduli alla mano può essere segno anche di altre patologie e ciò deve spingere ad effettuare una diagnosi differenziale verso le altre forme di natura infiammatoria cronica, escludendo i noduli artrosici.

Le malattie infiammatorie croniche che interessano la mano sono essenzialmente quattro: l’artrite reumatoide (classica poliartrite simmetrica delle piccole articolazioni con particolare riguardo alle forme con presenza di noduli reumatoidi), l’artropatia psoriasica nella variante simil reumatoide, la gotta (tipica manifestazioni artritica di natura microcristallina con formazione di tipici noduli quali i tofi gottosi) ed il lupus eritematoso sistemico.

Di questi argomenti ne parleranno in studio: la dottoressa Antonia Russomando, Specialista in Ortopedia-Chirurgia della mano della Casa di cura Città di Parma, il professor Gianni Italo Buticchi, Specialista in Reumatologia della Casa di cura Città di Parma e il dottor Francesco Romagnoli, Terapista occupazionale della mano.

