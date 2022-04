Dopo la sconfitta con il Brescia cosa attende il Parma in questa ultima parte della stagione e, soprattutto, come iniziare a programma il prossimo anno? Di questo si parlerà questa sera alle ore 21 a Calcio e calcio su 12 Tv Parma. Con Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano e Luca Ampollini ci saranno in studio il professor Gian Luigi de' Angelis e Giancarlo Ceci. In più in collegamento traccerà la fotografia del momento dei crociati il giornalista della Gazzetta di Parma Paolo Grossi. Infine la consueta panoramica sui social crociati di Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.