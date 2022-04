Orario anticipato anche per la puntata di lunedì sera di “Bar Sport” su 12 Tv Parma che, nonostante il giorno di Pasquetta, sarà regolarmente in onda. Il fischio d’inizio della trasmissione è infatti previsto per le 20.30, anziché le canoniche 21, in quanto per il secondo lunedì consecutivo il Parma scenderà in campo, questa volta contro l’Ascoli.

L’insolito orario d’inizio consentirà infatti a Carlo Chiesa e ai suoi ospiti, fra cui Alberto Dallatana, seconda voce delle radiocronache del Parma Calcio trasmesse in esclusiva su Radio Parma e Francesco Monaco, opinionista e tifoso gialloblù, di commentare le voci live degli allenatori e dei protagonisti in campo nell’immediato post gara, attraverso i collegamenti in diretta con lo Stadio Tardini condotti da Alberto Rugolotto.

Interverrà in trasmissione in collegamento video anche Carlo Brugnoli, capo dei servizi sportivi della Gazzetta di Parma, con cui si comincerà a fare il punto di una stagione crociata sicuramente avara di soddisfazioni e in merito alla quale potranno dire la loro anche i telespettatori, inviando messaggi whatsapp al numero 333/9200170 che verranno letti in studio e che alimenteranno come di consueto la discussione.

Appuntamento quindi per lunedì sera con “Bar Sport” su 12 Tv Parma, con inizio alle 20.30.