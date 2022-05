Contemporaneamente al termine del campionato di Serie B 2021-22 per la formazione crociata, chiude questa sera anche “Bar Sport” su 12 Tv Parma, l’appuntamento fisso che ha tenuto compagnia ai tifosi gialloblù ogni lunedì sera per tutta la stagione. Nell’ultima puntata, con inizio alle ore 21, si traccerà un bilancio del cammino del Parma di questo campionato, oltre a cercare di capire ed approfondire quelle che saranno le strategie della società per allestire la squadra della prossima stagione, a partire dalle conferme e dagli addii dei componenti della squadra, ma soprattutto dalle scelte relative alla guida tecnica della formazione crociata.

Di tutto questo discuteranno in studio, insieme al conduttore Carlo Chiesa, Sandro Piovani, inviato della “Gazzetta di Parma” al seguito del Parma Calcio, Remo Gandolfi, scrittore di storie e aneddoti del mondo del pallone e profondo conoscitore di tattica calcistica, oltre alla consueta presenza di Marco Balestrazzi, una delle voci che hanno raccontato per tutto l’anno le partite dei crociati attraverso le radiocronache trasmesse in esclusiva sulle frequenze di Radio Parma.

Ma della stagione del Parma e del futuro che verrà si parlerà anche al Ristorante Romani di Vicomero, dove Alberto Dalla Tana condurrà il collegamento esterno in occasione della cena di chiusura della stagione organizzata da Parma Partecipazioni Calcistiche, con ospiti i dirigenti del Parma Calcio e diversi giocatori.

Microfoni aperti, infine, anche per i tifosi davanti ai teleschermi che potranno intervenire in trasmissione attraverso i messaggi whatsapp da inviare al numero 333-9200170.

Ultimo appuntamento con “Bar Sport” quindi questa sera alle ore 21 su 12 Tv Parma.

12 Tv Parma, lunedì alle 21