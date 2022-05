Sara il territorio di Sorbolo Mezzani, con la sua storia e la sua gente, il protagonista della terza puntata di <Menù Fuori Porta – l’appetito vien guidando>, in onda stasera alle 21 su 12 Tv Parma. Il programma propone un viaggio attraverso la provincia di Parma, per scoprire tradizioni e storie dei paesi che la punteggiano. Il tutto partendo dalla gastronomia. Un format della QB Produzioni con regia di Nello Fochetti e conduzione di Achille Maini, speaker di Radio Parma (voce, insieme a Stefania Biacchi di “Due in condotta”) che in questo caso conduce i telespettatori lungo le strade del Parmense, facendo sosta in otto diversi paesi, uno per puntata. Incontra ogni volta una <rezdora> del luogo, la quale propone una ricetta tipica da cucinare insieme, non senza battute e ironia. Attorno al cibo si dipana poi tutto il racconto sulla comunità visitata, con curiosità snocciolate da giornalisti della Gazzetta di Parma, voci di rappresentanti delle istituzioni locali e degli abitanti, che fanno da pubblico <attivo> del programma. La puntata in onda stasera sarà visibile, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, anche in streaming sul sito www.12tvparma.it