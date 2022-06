Dalle “Nozze di Figaro" di Wolfgang Amadeus Mozart alla musica del Novecento inglese, con l'Orchestra degli Studenti del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, diretta dal Maestro Alberto Martelli. È il programma del Concerto per la Festa della Repubblica, offerto alla città dalla Prefettura di Parma per celebrare il 76° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana.

L’evento, realizzato in collaborazione con il Conservatorio sì è tenuto giovedì 2 giugno nell’Auditorium Paganini di Parma e sarà integralmente proposto questa sera alle 21,30 su 12Tv Parma. Il concerto sarà introdotto dagli interventi del Prefetto Antonio Lucio Garufi e del Presidente del Conservatorio, Giuseppe Romanini. Tra le file dell’Orchestra suoneranno anche alcuni studenti della University of Georgia (Atlanta, USA), a Parma per un progetto di scambio con il Conservatorio “Arrigo Boito”. In apertura verranno eseguiti l’Inno d'Italia di Goffredo Mameli – Michele Novaro, nell’elaborazione per orchestra di Emilio Ghezzi, e l’Inno Europeo di Beethoven nell’adattamento per orchestra dello stesso Ghezzi. L’ascolto proseguirà con l’Overture da "Le nozze di Figaro" di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sinfonia n. 4 di Ludwig van Beethoven e il Concerto per chitarra e orchestra da camera di Malcolm Arnold, compositore inglese scomparso nel 2006. Quest’ultimo brano è un chiaro tributo al jazz e, in particolare, a Django Reinhardt. Solista alla chitarra: Giovanni Barbetta.