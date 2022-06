Menù Fuoriporta

Sarà Sala Baganza, con la sua storia e la sua gente, la protagonista della quinta puntata di “Menù Fuori Porta – l’appetito vien guidando”, in onda stasera alle 21 su 12 Tv Parma.

Il programma propone un viaggio attraverso la provincia di Parma, per scoprire tradizioni e storie dei paesi che la punteggiano. Il tutto partendo dalla gastronomia. Un format della QB Produzioni con regia di Nello Fochetti e conduzione di Achille Maini, speaker di Radio Parma (voce, insieme a Stefania Biacchi di “Due in condotta”) che in questo caso conduce i telespettatori lungo le strade del parmense, facendo sosta in otto diversi paesi, uno per puntata. Incontra ogni volta una “rezdora” del luogo, che propone una ricetta tipica da cucinare insieme (in questo caso la torta norcina) non senza battute e ironia. Attorno al cibo si dipana poi tutto il racconto sulla comunità visitata, con curiosità snocciolate da giornalisti della Gazzetta di Parma, voci di rappresentanti delle istituzioni locali e degli abitanti, che fanno da pubblico “attivo” del programma.

La puntata in onda stasera sarà visibile, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, anche in streaming sul sito www.12tvparma.it. Nello stesso sito, alla sezione “Programmi”, sono disponibili via via tutte le puntate già andate in onda, per poterle vedere o rivedere in qualsiasi luogo in qualsiasi momento.