Prosegue su 12 Tv Parma il viaggio nelle storie di chi ogni giorno lavora con passione per portare sulle tavole dei parmigiani e non solo le prelibatezze enogastronomiche del nostro territorio.

Stasera alle 21 la nuova puntata di "Vite in bottega-I tortelli d’erbetta e altre specialità". Ogni giovedì sera il programma racconta la quotidianità di bottegai storici della città e il loro modo di lavorare. La quarta tappa del programma, curato in regia da Nello Fochetti, è dedicata alle salumeria e gastronomie firmate Silvano Romani.

Le telecamere del programma seguiranno tutta una giornata di lavoro, con appunto la vita di bottega, fra l’affezione dei clienti e alcuni segreti sulle ricette tipiche della gastronomia nostrana e non solo. Il tutto raccontando la storia di com’è nata la passione per questo mestiere, di come è stato tramandato in un presente dove la qualità continua ad essere un punto di riferimento verso il quale orientarsi in ogni scelta. Il programma, oltre che sul canale 16 del digitale terrestre, può essere seguito anche in diretta streaming e rivisto on-demand sul sito www.12tvparma.

12Tv Parma, giovedì alle 21