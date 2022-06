Premio Campiello: incontro con gli autori finalisti

La cultura come strumento di crescita sociale ed economica del nostro Paese, motore della sua creatività; testimonianza dei nostri valori e valore del nostro progresso. Questa sera alle ore 20,00 , 12 Tv Parma trasmette in diretta dal Teatro Farnese un incontro con gli autori finalisti della 60^ edizione del Premio Campiello, per la prima volta a Parma. Un premio che unisce cultura, industria e lavoro, forze vive della nostra società. L’evento è promosso da Confindustria Veneto con il patrocinio di Unione Parmense degli Industriali

12Tv Parma ore 20,00